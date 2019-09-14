Назначен постоянный представитель Кыргызстана при НАТО

БАКУ/Trend/-Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Муктар Джумалиев был назначен послом Кыргызской Республики в Великом Герцогстве Люксембург и постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Североатлантического договора (НАТО) совместно с резиденцией в городе Брюсселе, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается на отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана..

Джумалиев является Послом Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов и Французской Республике, Постоянным представителем Кыргызстана в Европейском союзе, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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