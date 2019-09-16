В Анкаре турецким предпринимателям рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана

16 сентября 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с руководством и представителями компаний 1-й Организованной промышленной зоны (ОПЗ) (Синджан) Промышленной палаты г. Анкара, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылется на пресс-службу МИД Кыргызстана.

На встрече турецким предпринимателям была представлена презентация об инвестиционных возможностях и климате в КР, в т.ч. об условиях ведения бизнеса (низкие налоги и затраты на ведение бизнеса), а также макроэкономических показателях и внешнеторговом обороте КР, о членстве КР в ЕАЭС и полученном от Европейского союза статусе ВСП+. Посол К.Омуралиев также обратил внимание на приоритетные сектора экономики КР, такие как сельское хозяйство, легкая промышленность, гидроэнергетика, горнорудная промышленность, информационные технологии и туризм.

В ходе встречи представители компаний ОПЗ Синджан смогли задать вопросы К.Омуралиеву по интересующим вопросам. В частности, вопросы касались права частной собственности на землю, разработки месторождений полезных ископаемых и т.д. К.Омуралиев отметил, что в КР имеется право частной собственности на землю. Он также отметил, что в Кыргызстане для разработки месторождений полезных ископаемых через тендер выдается лицензия.

В рамках мероприятия и по инициативе принимающей стороны К.Омуралиев также посетил предприятия данной ОПЗ - «Эркунт» и «Хидромек», выпускающие сельскохозяйственную и строительную технику.

Справочно: 1-я Организованная промышленная зона Промышленной палаты Анкары (далее ОИЗ Синджан) основана в 1978 году и является одной из 5 самых крупных организованных промышленных зон ТР. Производство в ОИЗ началось в 1990 г.

В ОИЗ Синджан в основном выпускается продукция машиностроения, оборонной промышленности, металлообработки, электричества и электроники, обработки алюминия, текстильной и химической промышленности, сельскохозяйственных инструментов и техники, аппаратного обеспечения, мебели, метала, продуктов питания и т.п. В ОПЗ Синджан имеется также свой технический колледж.

ОИЗ Синджан расположена на 1000 гектарах земли, имеет 335 промышленных участков площадью от 5 000 до 100 000 м². В настоящее время в ОИЗ работает 270 заводов и фабрик и планируется увеличение до 335.

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