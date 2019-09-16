Кыргызский фильм «Аврора» поборется за премию Оскар

16 сентября 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Фильм режиссера Бекзата Пирматова «Аврора» был выдвинут на соискание премии Американской академии искусств и наук «Оскар», сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на Союз кинематографистов КР.

Данное решение было принято в минувшую субботу на заседании национального комитета в Доме кино имени Айтматова.

«Кинокартина «Аврора» будет бороться от Кыргызстана за участие в номинации «Лучший иностранный фильм», - отмечают в комитете. - 92-я церемония вручения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Сейчас оскоровские комитеты зарубежных стран выбирают своего кандидата в лонг-лист премии, а после специальное жюри киноакадемии отберет шорт-лист».

В синопсисе картины говорится, что основное действие происходит в одноименном санатории на Иссык-Куле, который был построен еще в Советское время. С тех пор совсем не изменился. Трагичные и в то же время смешные ситуации, в которые попадают герои, отражают главные проблемы страны.

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