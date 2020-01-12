Главы Таджикистана и Киргизии обсудили ситуацию в приграничных районах

12 января 2020 01:27 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в приграничных районах двух стран, сообщает в субботу пресс-служба президента Таджикистана.

"В ходе беседы президенты сделали акцент на ситуацию в приграничных районах двух стран. Была особо подчеркнута важность продолжения таджикско-киргизского межгосударственного диалога по дальнейшему продвижению процесса переговоров по вопросам границы. Достигнута договоренность об активизации встреч и деятельности рабочих групп сторон в целях недопущения обострения ситуации в приграничных районах", - говорится в сообщении.
По итогам беседы, президенты дали конкретные поручения соответствующим министерствам и ведомствам по принятию необходимых мер в этом направлении.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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