Конфликт на кыргызско-таджикской границе, есть задержанные

По подозрению в провокационных действиях на кыргызско-таджикской границе задержаны четверо жителей села Кок-Сай Баткенской области. Об этом агентству «Кабар» сообщил полпред правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров, передает Trend.

По его словам, в данный момент по задержанным проводятся следственные мероприятия правоохранительными органами.

«Ситуация на границе стабильная. Усиленный режим еще не снят, но, думаю, что на днях уже уберем», - сообщил он.

Мадумаров добавил, что завтра состоится встреча на уровне вице-премьер-министров и руководителей силовых органов двух стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.