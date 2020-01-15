Кыргызстан и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах

Кыргызстан и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.

Во вторник на территории Таджикистана прошла встреча представителей двух стран по делимитации и демаркации государственной границы.

“Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках "Самаркандек" и "Кок-Таш", - заявили в пресс-службе.

Также, по данным кабмина, рабочим группам поручили до 15 февраля предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках госграницы протяженностью 114 километров.

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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