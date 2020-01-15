На границе Кыргызстана и и Таджикистана произошло землетрясение

15 января 2020 22:27 (UTC+04:00)

Землетрясение силой 4 балла произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, передает Trend.

"Киргизский сейсмологический институт зафиксировал землетрясение интенсивностью в 4 балла в районе границы Кыргызстана и Таджикистана", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, очаг землетрясения находился в 30 километрах от киргизского села Бор-Добо. В селах Кара-Киндик, Сары-Таш и Нура интенсивность колебаний почвы достигла 3 баллов. "Жертв и разрушений нет", - уточнили в МЧС.

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