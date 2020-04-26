В Кыргызстане за сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19

На 10:00 утра 26 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Он рассказал, что из них в Ошской области – 2, в городе Ош – 1, в Джалал-Абадской области – 2, в Бишкеке – 7, в Нарынской области – 2, в Баткенской области – 2 и Чуйской области -1.

В общем, число заразившихся достигло 682. Число выздоровевших достигло 370, умерли 8 человек.