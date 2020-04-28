В ВОЗ предложили Кыргызстану принять участие в клинических исследованиях против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила Кыргызстану принять участие в клинических исследованиях против COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила глава представительства ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Она отметила, что ВОЗ приводит акцию солидарности.

«Мы предлагаем всем государствам-членам организации, включая Кыргызстан, обсудить на своем уровне участие в таких исследованиях. Если да, то страна должна подписать такое соглашение и ВОЗ пришлет небольшое количество препаратов, которые будут использоваться в рамках клинических исследований», - сказала Артыкова.

Назира Артыкова сообщила, что на данный момент ожидается ответ от Кыргызстана.