В ВОЗ предложили Кыргызстану принять участие в клинических исследованиях против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила Кыргызстану принять участие в клинических исследованиях против COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила глава представительства ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Она отметила, что ВОЗ приводит акцию солидарности.
«Мы предлагаем всем государствам-членам организации, включая Кыргызстан, обсудить на своем уровне участие в таких исследованиях. Если да, то страна должна подписать такое соглашение и ВОЗ пришлет небольшое количество препаратов, которые будут использоваться в рамках клинических исследований», - сказала Артыкова.
Назира Артыкова сообщила, что на данный момент ожидается ответ от Кыргызстана.
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