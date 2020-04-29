В Кыргызстане выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19

На 10.00 29 апреля по местному времени в Кыргызстане зарегистрирован 21 новый подтвержденный факт COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Из них в Ошской области – 1, Бишкеке -13, Нарынской области - 6, Баткенской области – 1. Всего 729 подтверждённых случаев COVID-19.

По ее словам, за сутки из больниц выписан 21 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты, они отправлены по домам. Всего по стране вылечились от COVID-19 437 граждан», - сообщила Акматова.

Она отметила, что в стационарах с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся 284 пациентов.

По ее словам, в стационарах в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, из них в реанимации - 4. «Также в стабильном состоянии находятся 52 больных, в удовлетворительном 222 человека», - сообщила Акматова.

Отметим, что до настоящего времени в Кыргызстане из-за коронавируса скончались восемь человек.