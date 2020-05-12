В Кыргызстане зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19

В Кыргызстане зарегистрирован еще 21 новый подтвержденный случай COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Из них в Бишкеке - 10, в Чуйской области - 1, в Джалал-Абадской области - 3, в Нарынской области – 7.

Усенбаев уточнил, что из 21 нового случая трое заболевших прибыли из-за рубежа, один - из Дубая, двое – из России.

«Троих в Чаткале выявили в ходе проверки. В Нарыне из 7 заболевших шестеро – работники областного роддома. Мы предполагаем, что такое допущено из-за халатного отношения к мерам защиты. Еще один выявлен в обсервации в «Семетее», - сказал он.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 37 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.