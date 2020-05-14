В Кыргызстане от COVID-19 вылечились 735 пациентов

В Казахстане за сутки из больниц выписаны 9 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, из больниц в Бишкеке выписаны 5 человек , в Нарынской области - 1,в Оше - 1, в Ошской области - 2.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 735 граждан, они все отправлены по домам», - сообщил Усенбаев.