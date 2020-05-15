В Кыргызстане выявлено еще 29 новых случаев заболевания COVID-19
В Кыргызстане выявлено еще 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По его информации, новые случае выявлены в Бишкеке - 6 случаев, в Чуйской области - 4, городе Ош - 4, Ошской области - 1, Джалал-Абадской – 2, Иссык-Кульской - 1, Нарынской области - 11.
«По его словам, все лабораторные клинические анализы показали положительный результат», - сказал Усенбаев. Всего в Кыргызстане 1 тыс. 111 подтвержденных случая COVID-19.
По стране за сутки из больниц выписаны 10 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего вылечились от коронавируса 745 граждан.
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