В Кыргызстане выявлено еще 29 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане выявлено еще 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его информации, новые случае выявлены в Бишкеке - 6 случаев, в Чуйской области - 4, городе Ош - 4, Ошской области - 1, Джалал-Абадской – 2, Иссык-Кульской - 1, Нарынской области - 11.

«По его словам, все лабораторные клинические анализы показали положительный результат», - сказал Усенбаев. Всего в Кыргызстане 1 тыс. 111 подтвержденных случая COVID-19.

По стране за сутки из больниц выписаны 10 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего вылечились от коронавируса 745 граждан.