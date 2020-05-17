В Кыргызстане выявлен еще 21 случай заболевания COVID-19

В Кыргызстане зарегистрирован 21 новый подтвержденный случай COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, из них в Бишкеке - 2, Чуйской области - 3, в Нарынской области - 6.

Усенбаев уточнил, что 10 остальных – это курсанты, прибывшие из Санкт-Петербурга.

«С момента прибытия они были размещены на обсервации. Остальные прибывшие с ними находятся под наблюдением», - сказал он.

Замминистра здравоохранения отметил, что среди новых выявленных за сутки случаев один больной сотрудник ГСИН, один водитель большегрузного авто, прибывший из дальнего зарубежья и три медсестры областного роддома в Нарынской области.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 138 подтверждённых случаев.