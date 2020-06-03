В Кыргызстане выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане на 10 часов 3 июня выявлено еще 26 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 2 тыс. 377 лабораторных исследований. В результате выявлено 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

На данный момент всего по стране выявлено 1871 случаев заболевания COVID-19.

Замминистра отметил, что по стране за сутки из больниц выписаны 46 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 1 тыс. 265 граждан, они все отправлены по домам», - сообщил Усенбаев.