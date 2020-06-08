В Кыргызстане выявлено 25 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане выявлено еще 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 2 тыс. 359 лабораторных исследований.

Из них, в городе Бишкек выявлено 18 случаев и в Чуйской области 7 случаев. «Среди них 2 случая завозные, 13 инфицированных выявлены среди контактных лиц. И в 10 случаях источник неизвестен», - сказал замминистра.

Таким образом, всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2 тыс 32 случая с диагнозом COVID-19. Из них выздоровели 1 тыс. 445 человек, умерло 22.