За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане на 10 часов 12 июня выявлено еще 37 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 2 тыс. 866 лабораторных исследований. В результате выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, в городе Бишкек выявлено 19 случаев, в Чуйской области - 13 случаев, город Ош – 1, Ошская область – 2, Баткенская область – 2. Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2166 пациентов с диагнозом COVID-19.

«Из них 3 случая - завозные, 20 случаев выявлены среди контактных лиц и в 14 случаях источник неизвестен», - сказал Усенбаев.

Замминистра отметил, что за сутки от коронавируса выздоровели 38 человек. Всего по стране с выздоровлением выписано 1668 пациентов.