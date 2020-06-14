В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19

На 14 июня 2020 года по Кыргызстану зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«Из них 4 (5%) заводные, в 39 (50%) случаях люди имели контакт с подтвержденными случаями человек и в 35 случаях (45%) источник не установлен», - говорится в сообщении Республиканского штаба.

Всего по республике количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом составило 2 тыс. 285 случаев. Выздоровели 1 тыс. 791 пациент. Из них 1 тыс. 791 гражданин вылечился и выписался из больниц. Двадцать семь человек скончались.