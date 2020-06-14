Глава МИД Кыргызстана и посол Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков накануне принял посла Азербайджана в КР Гидаята Оруджева, в ходе которого были обсуждены актуальные темы в контексте ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Кабар, сообщила пресс-служба МИД КР.

Особое внимание было уделено вопросу проведения ряда запланированных в текущем году двусторонних мероприятий, в том числе, организации официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан.

Отмечена важность завершения строительства Парка дружбы Кыргызстана-Азербайджана и общеобразовательной школы им Г.Алиева к визиту главы Азербайджана в КР в рамках которого планируется провести церемонию их открытия.

Достигнута договоренность об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического, а также культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, путем проведения в ближайшее время первых кыргызско-азербайджанских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел в формате видеоконференции.