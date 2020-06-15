За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 87 новых случаев заболевания COVID-19

За прошлые сутки в Кыргызстане выявлено еще 87 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 2 тыс. 278 лабораторных исследований. В результате выявлено 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2372 пациента с диагнозом COVID-19. Среди новых случаев 64 случая выявлены среди контактных лиц и в 23 случаях источник заражения неизвестен.

«Эпидемиологическая ситуация в стране сохраняется напряженной. Есть вероятность обострения ситуации. Хочется отметить, что проводится большая работа по борьбе с распространением коронавируса и хотелось бы призвать граждан относиться серьезно и соблюдать все рекомендуемые санитарно-эпидемиологические требования, потому что риск распространения инфекции», - сказал Усенбаев.

Замминистра отметил, что за сутки от коронавируса выздоровели 22 человека. Всего в Кыргызстане выявлено 1 тыс. 813 случаев выздоровления от COVID-19.