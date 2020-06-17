В Кыргызстане зарегистрировано еще 90 случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане за прошлые сутки выявлено еще 90 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 3 тыс. 544 лабораторных исследований. В результате выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2562 пациента с диагнозом COVID-19.

Замминистра отметил, что от коронавируса скончался еще один человек. По его словам, от двусторонней пневмонии в Джалал-Абадкой области скончался мужчина 1984 года рождения. Отмечается, что в Кыргызстане от коронавируса умерли 30 человек.

Усенбаев добавил, что за сутки в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 54 человека. Всего в Кыргызстане от COVID-19 выздоровел 1901 человек.