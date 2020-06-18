В Кыргызстане 1933 человека выздоровели от коронавируса
За сутки в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 32 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.
Из них в Бишкеке – 11, в Чуйской области – 12, в Оше – 3, в Ошской области – 4, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области – 1.
Всего по стране с выздоровлением выписано 1933 пациент.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: После сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал
Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание
Президент Ильхам Алиев: Участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США
В Азербайджане выявлены 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Захарова: Очередная встреча в формате видеоконференции по нагорно-карабахскому урегулированию планируется до конца этого месяца
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом и другими представителями Всемирного банка (ФОТО)
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой
Агентство по развитию МСБ провело встречу с предпринимателями тепличных хозяйств в районах Азербайджана
Вугар Байрамов: Встреча Президента Ильхама Алиева с руководством Microsoft подтверждает высокий уровень доверия мировых компаний к Азербайджану
Президенту пишут: Мы вновь убедились, что у нас есть руководитель, которому мы можем доверять в трудные дни