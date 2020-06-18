В Кыргызстане 1933 человека выздоровели от коронавируса

За сутки в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 32 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

Из них в Бишкеке – 11, в Чуйской области – 12, в Оше – 3, в Ошской области – 4, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области – 1.

Всего по стране с выздоровлением выписано 1933 пациент.