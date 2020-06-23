В Кыргызстане за сутки выявлено 163 новых случая COVID-19
В Кыргызстане на 10 часов 23 июня выявлено еще 163 новых случая заболевания COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадемин Каратаев.
По его словам, за прошедшие сутки проведено 4 тыс. 520 лабораторных исследования. В результате выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 3519 пациентов с диагнозом COVID-19.
Как отметил замминистра, за сутки от коронавируса выздоровели 33 человека, зарегистрирована еще одна смерть.
Всего в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 2054, скончался 41 человек.
Лента новостей
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
ЕС всегда будет негативно реагировать на попытки Армении осуществлять различные проекты на оккупированных территориях - российский политолог
Президенту пишут: Мы от всей души поддерживаем проводимую Вами мудрую политику и предпринимаемые решительные меры
Половина потребляемой электроэнергии в Азербайджане должна вырабатываться возобновляемыми источниками - Минэкологии
В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
Важно пользоваться не тканевыми и марлевыми, а антибактериальными масками – лечащий врач Мираскер Аскеров