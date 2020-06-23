В Кыргызстане за сутки выявлено 163 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 10 часов 23 июня выявлено еще 163 новых случая заболевания COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадемин Каратаев.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 4 тыс. 520 лабораторных исследования. В результате выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 3519 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как отметил замминистра, за сутки от коронавируса выздоровели 33 человека, зарегистрирована еще одна смерть.

Всего в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 2054, скончался 41 человек.