В Кыргызстане в шахте погибли четыре человека
Четыре человека погибли в угольной шахте в южной Баткенской области Кыргызстана от отравления угарным газом. Об этом сообщило в среду МЧС республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В городе Сулюкта Баткенской области в одной из принадлежащих компании "Кенчилер-Береке" угольных шахт погибли четыре человека", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, причиной смерти людей стал "высвободившийся газ". Среди погибших в том числе женщина 1986 года рождения.
"Тела горняков были извлечены на поверхность прибывшими на место происшествия сотрудниками горно-спасательного взвода №1 города Сулюкта", - отмечает МЧС.
В настоящее время рассматривается возможность о начале досудебного расследования по факту гибели шахтеров.
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