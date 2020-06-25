В Кыргызстане за сутки выявлено рекордное количество новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за прошлые сутки выявлено еще 228 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадемин Каратаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 4 тыс. 160 лабораторных исследований. В результате выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Это рекорд за все время борьбы с коронавирусом в стране», - сказал Картаев.

Замминистра отметил, что за прошлые сутки от коронавируса скончался один человек, выздоровели 30. Всего в Кыргызстане от коронавируса скончались 43 человека, выздоровели 2112.