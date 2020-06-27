В Кыргызстане за сутки выявлено 309 новых случаев COVID-19, скончались 3 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадемин Каратаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«За прошедшие сутки проведено 3 тыс. 887 лабораторных исследований. В результате выявлено 309 новых случаев заболевания COVID-19», - сказал он.

Так, в городе Бишкек выявлено 118 случаев, в Чуйской области - 23, в городе Ош – 94, в Ошской области – 39, в Нарынской области – 5, в Джалал-Абадской области – 19, в Иссык-Кульской области - 5, в Таласской области – 3, в Баткенской области - 3.

«Среди новых случаев пять случаев завозные, остальные выявлены внутри страны», - сказал Каратаев.

По его словам, за сутки умерли от коронавируса 3 человека, выздоровели и выписаны из стационаров 50 человек.

Всего в Кыргызстане с начала пандемии зарегистрировано в общем 4 тыс. 513 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них выздоровели и выписаны из стационаров 2 тыс. 212 человек. Сорок шесть человек скончались.