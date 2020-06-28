В Кыргызстане за сутки выявлено еще 235 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено еще 235 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По их информации, за прошедшие сутки проведено 4 тыс. 17 лабораторных исследований. В результате выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 4 тыс. 748 пациентов с диагнозом COVID-19.

«Среди новых случаев пять случаев - завозные, остальные выявлены внутри страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек, выздоровели 30. Общее число скончавшихся составило 47 человек, вылечившихся 2 242.