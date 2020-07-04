Турция готова оказать помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Турция готова оказать помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По ее данным, вчера состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова и Турции Мевлют Чавушоглу.

«Стороны уделили особое внимание вопросам пандемии COVID-19. Выражена готовность турецкой стороны оказать содействие Кыргызстану в борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.