Турция готова оказать помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом
Турция готова оказать помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По ее данным, вчера состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова и Турции Мевлют Чавушоглу.
«Стороны уделили особое внимание вопросам пандемии COVID-19. Выражена готовность турецкой стороны оказать содействие Кыргызстану в борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
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