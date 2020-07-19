В Кыргызстане зафиксировано 1 020 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане за последние сутки зафиксировано 1 020 случаев заражения инфекцией СOVID-19.

Об этом, как передает Trend, сообщается в заявление республиканского штаба по борьбе с инфекцией.

«На 19 июля по республике зарегистрировано 1 тыс. 20 новых случаев и внебольничной пневмонии, всего 26 тыс. 532 с учетом уточненных данных», — говорится в сообщении.

С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 003 пациента, из них 70 за последние 24 часа.

11 мая в Киргизии был введен продолжающийся до сих пор режим чрезвычайного положения.