В Кыргызстане зафиксировано 1 020 новых случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане за последние сутки зафиксировано 1 020 случаев заражения инфекцией СOVID-19.
Об этом, как передает Trend, сообщается в заявление республиканского штаба по борьбе с инфекцией.
«На 19 июля по республике зарегистрировано 1 тыс. 20 новых случаев и внебольничной пневмонии, всего 26 тыс. 532 с учетом уточненных данных», — говорится в сообщении.
С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 003 пациента, из них 70 за последние 24 часа.
11 мая в Киргизии был введен продолжающийся до сих пор режим чрезвычайного положения.
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