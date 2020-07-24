Центральный банк Узбекистана скорректировал прогноз на 2020 год

Центральный банк Узбекистана пересмотрел прогноз по росту экономике на 2020 год, следует из презентации регулятора, передает Trend со ссылкой на spot.uz

В ЦБ полагают, что ВВП в этом году вырастет на 1,5−2%. Весной регулятор был настроен оптимистичнее и прогнозировал рост в 1,5−2,5%.

Вместе с тем, регулятор по-прежнему убежден, что в 2021 году страна вернется к бурному росту и ВВП вырастет на 6−7%. Такого же мнения придерживаются и в международных организациях вроде Всемирного банка и Азиатского банка развития.

Ранее Spot писал, что Центральный банк прогноз инфляции на конец 2020 года без изменений — на уровне 11−12,5%. Регулятор объяснил это складывающейся ситуацией в экономике и неопределенностью на фоне продолжающейся пандемии.

В ЦБ считают, что спрос на базовые продовольственные товары и лекарственные средства сохранится на высоком уровне, в то время как на товары, не входящие в категорию первой необходимости, сократится из-за перераспределения и оптимизации расходов населения.