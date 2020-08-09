В Кыргызстане за сутки зафиксировано 8 новых летальных исходов от коронавируса

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19 предоставили информацию по новым случаям летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так за сутки зафиксировано 8 новых летальных исходов от коронавируса, Случаи смерти зарегистрированы в Бишкеке - 4, в Иссык-Кульской области – 1, в Ошской области – 1, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период зафиксировано 1 тыс. 468 летальных исходов, зарегистрировано 39 тыс. 919 случаев COVID-19, из них 31 тыс. 822 выздоровели.