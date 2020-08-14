В Бишкек из Москвы возвращены 155 граждан Кыргызстана

В Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик Компани», следующий по маршруту «Москва – Бишкек» которым в Кыргызстан возвращены 155 граждан КР из России, включая малолетних детей, сообщает пресс-служба МИД КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Данный рейс осуществлен в реализацию договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России, достигнутых во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах на фоне временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Ввиду ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности желающих вернуться в Кыргызстан граждан, список пассажиров на данный рейс сформирован Комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, сотрудников Посольства, представительств МВД и ГСМ при Правительстве Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Отбор, как и прежде, производился на основании личных заявлений граждан Кыргызской Республики по гуманитарным критериям. В частности, на рейс были включены студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения на Родину, такие как: тяжёлые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потеря родных и другие сложные жизненные ситуации.

Работа по поиску возможных маршрутов следования в Кыргызстан граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах продолжается.