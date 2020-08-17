Нацбанк Кыргызстана возобновил продажу золотых слитков и обмена ветхих денег
Национальный банк Кыргызстана возобновил операции по реализации золотых мерных слитков, нумизматических ценностей и обмену ветхих денег, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Как сообщает пресс-служба НБ, продажи возобновились с 17 августа.
Напомним, что Национальный банк 8 июля временно приостанавливает операции по обмену ветхих денег.
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