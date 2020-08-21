В Бишкек из Китая вернулись 32 гражданина Кыргызстана

21 августа 2020 года организован чартерный рейс авиакомпании ««Zhejiang Loong Airlines»» по маршруту «Сиань-Бишкек», которым из Китая вернулись 32 гражданина Кыргызской Республики из 13 городов КНР, в основном студенты, обучающиеся в китайских ВУЗах. Об этом сообщили в МИД КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Чартерный рейс был осуществлен во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах и не имеющих возможности вернуться на Родину вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан Кыргызстана, пребывающих на территории Китая, с просьбой оказать содействие в отбытии на Родину.

Посольство Кыргызстана в Китае провело необходимую работу с отдельными государственными и местными органами Китая по решению всех возникающих вопросов по отправке граждан Кыргызстана данным чартерным рейсом.

Работа по поиску возможных маршрутов следования в Кыргызстан граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, продолжается.