В КР пресекли деятельность группировки, пытавшейся сбыть более 1 тонны серной кислоты

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики была пресечена деятельность преступной группировки, специализирующейся на сбыте крупных партий «серной кислоты». Об этом сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В результате проведения специальных следственных действий и обыскных мероприятий в рамках досудебного производства, предусмотренного статьей ст.269 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт прекурсоров, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики обнаружены и изъяты вещества, используемые при производстве, изготовлении и переработке наркотического средства «героин».

Из незаконного оборота изъято 1 тонна 389 килограмм серной кислоты.

Задержанные водворены в ИВС. В рамках досудебного производства проводятся дополнительные специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

Справка: 1 тонны 389 килограммов серной кислоты достаточно для производства 3–4 тонн героина. Это как минимум 20 миллионов максимальных доз. В денежном эквиваленте - свыше 3 миллионов долларов.