В Бишкек из Екатеринбурга прибыли 154 гражданина Кыргызстана

Из Екатеринбурга в Бишкек сегодня прибыл чартерный рейс авиакомпании «Авиатраффик», на котором 154 кыргызстанца, включая детей, прибыли на Родину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба МИД КР.

Авиарейс осуществлен во исполнение поручения президента и правительства КР в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах, вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Данным рейсом в Бишкек доставлены остро нуждающиеся в возвращении в КР граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Кургана, Перми и других городов (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан и кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа. Также учитывалось наличие у указанной категории лиц ранее приобретенных авиабилетов на рейсы компании «Авиатраффик», которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Работа по возвращению граждан КР, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на Родину, продолжится.