В Кыргызстане за сутки выявлено 53 новых случая COVID-19

В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19 U07.1 и U07.2, сообщает республиканский штаб, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его данным, в Бишкеке - 11 случаев, в Оше - 2, в Чуйской области - 7, в Ошской области - 3, в Таласской области - 1, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области - 9, в Джалал-Абадской области - 10, в Баткенской области - 8.

В стране всего за весь период зарегистрирован 44 тыс. 881 случай заражения.