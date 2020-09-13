В Кыргызстане за сутки выявлено 53 новых случая COVID-19
В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19 U07.1 и U07.2, сообщает республиканский штаб, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его данным, в Бишкеке - 11 случаев, в Оше - 2, в Чуйской области - 7, в Ошской области - 3, в Таласской области - 1, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области - 9, в Джалал-Абадской области - 10, в Баткенской области - 8.
В стране всего за весь период зарегистрирован 44 тыс. 881 случай заражения.
Ливанский политолог: Попытка Армении изменить демографию Нагорного Карабаха - преступление против человечества
Лента новостей
Ливанский политолог: Попытка Армении изменить демографию Нагорного Карабаха - преступление против человечества
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты
В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 167 человек - Оперативный штаб
Хилал Байдаров поделился впечатлениями от Венецианского кинофестиваля: Мое имя не столь важно как успех Азербайджана! (ФОТО)
Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление об использовании средств, перечисленных на счет Гостаможни
Кабмин Азербайджана прокомментировал поправки в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния»