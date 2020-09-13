Китай выделит Кыргызстану 95 млн юаней на укрепление пожарно-спасательного подразделения
Китай выделит Кыргызстану 95 млн юаней на укрепление пожарно-спасательного подразделения МЧС Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Согласно обменным письмам правительство Китая предоставит Кыргызстану грант на приобретение пожарно-спасательного оборудования. Соглашение между двумя правительствами «Об укреплении технического потенциала пожарно-спасательного подразделения МЧС КР» было подписано в 2018 году.
В ходе брифинге министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков рассказал более подробно об этом соглашении.
Так, по его словам, планируется поставка 100 единиц пожарно-спасательной автомобильной техники и 15 единиц пожарно-спасательного оборудования.
«Общая сумма соглашения - 95 млн юаней», - добавил он.
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