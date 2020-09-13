Глава МИД Китая Ван И рассказал о цели своего визита в Кыргызстан

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о цели своего визита в Кыргызстан во время брифинга по итогам переговоров с министром иностранных дел КР Чингизом Айдарбековым, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Так, по словам Ван И, он рад возможности посетить Кыргызстан с официальным визитом после вспышки коронавируса.

«Цель моего визита – укрепление сотрудничества в борьбе с COVID-19. После вспышки пандемии наши народы проявили дружелюбие. Председатель Китая СИ Цзиньпин и президент КР Сооронбай Жээнбеков в ходе переговоров вышли на важные договоренности в борьбе с коронавирусом», - сказал он.

Министр иностранных дел Китая сообщил, что Кыргызстан взял на контроль ситуацию с инфекцией.

«Безусловно, благодаря руководству страны, вы победили вирус. Мы готовы к углублению сотрудничества. К примеру, по разработке лекарственных препаратов китайская медицина сыграла роль в предотвращении распространения вируса. Мы слышали, что китайская медицина очень знаменита в интернет пространстве Кыргызстана», - добавил он.

Другой своей целью визита Ван И назвал укрепление взаимной поддержки.

«Мы объединены общими реками и судьбой. Мы решительно поддерживаем пути развития Кыргызстана с собственными национальными особенностями. Мы против вмешательства во внутренние дела Кыргызстана. Мы благодарны за поддержку в вопросах, касающихся прямых интересов Китая», - дополнил он.

Кроме того, глава МИД Китая сообщил, что приехал в Кыргызстан, чтобы запустить взаимовыгодное сотрудничество в посткоронавирусный период.

«Нам важно наверстать упущенное, которое имело место в первой половине года в условиях пандемии. Нам надо активизировать сотрудничество. Нас обрадовала информация о запуске работы КПП «Торугарт». Наши специалисты уже возвращаются на места реализации совместных проектов, что имеет значение для развития Кыргызстана», - сказал он.

Ван И также заявил, что Китай готов увеличить импорт сельхозпродукции из Кыргызстана, которая на его родине пользуется большим спросом.

Также он сообщил, что Китай готов сотрудничать с Кыргызстаном в области цифровой экономики. Отметив, что КНР достиг в этом успехи, 1/3 отечественного хозяйства страны связано с цифровыми технологиями.