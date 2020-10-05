Окончательные итоги выборов в депутаты ЖК Кыргызстана объявят в течение 20 дней

Центризбирком Кыргызстана объявит окончательные итоги выборов в депутаты Жогорку Кенеша не позднее 20 дней со дня голосования, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как рассказала на итоговой пресс-конференции дня выборов глава ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова, на сегодня на участках идет ручной подсчет бюллетеней.

«Ручной подсчет будет осуществляться незамедлительно. Протоколы должны быть доставлены в территориальные избирательные участки (ТИК) до 6 утра. ТИК составляет сводные таблицы по данным участковых избирательных комиссий. Рассматривает жалобы и заявления на участках. Не позднее двух недель ТИК должна предоставить в ЦИК протокол об итогах на территориях», - сказала она.

Шайлдабекова подчеркнула, что ЦИК подводит итоги голосования и определяет результаты не позднее 20 дней.