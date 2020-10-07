Более 200 человек госпитализированы в Кыргызстане после беспорядков
Более двухсот человек были госпитализированы в Кыргызстане после произошедших в столице республики беспорядков. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"218 пострадавших с различными травмами были госпитализированы", - говорится в сообщении. Семь из них находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. "Один пострадавший скончался, это мужчина 2001 года рождения", - отмечает Минздрав.
По его данным, за время беспорядков за медицинской помощью обратились 768 человек, 550 из них были "отправлены на амбулаторное лечение".
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