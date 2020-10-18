ЦИК Кыргызстана предложил провести повторные парламентские выборы 20 декабря

В Центральной избирательной комиссии Кыргызстана по выборам и проведению референдумов прошло совещание по вопросу назначения и организации повторных выборов в Жогорку Кенеш, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, ведомство считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.

В этой связи Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики ранее обратилась в Жогорку Кенеш КР с просьбой рассмотреть в короткие сроки:

- вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога;

- вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса (заявление по форме 2), в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования;

- вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов.

В рамках совещания были обсуждены правовые и организационные аспекты назначения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша. После назначения выборов, они должны быть проведены в двухмесячный срок. Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря с тем, чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и результаты выборов еще в 2020 году.