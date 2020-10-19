В Бишкеке впервые выявлены повторные случаи заражения COVID-19

В Бишкеке выявлено два повторных случая заражения COVID-19. Об этом агентству «Кабар» сообщил главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора(ЦГСЭН) г.Бишкек Кубан Кундашев, передает Trend.

С его слов, в настоящее время точных данных по количеству повторно выявленных случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии у него нет.

«Однако в столице выявлено два случая повторного заражения, которые официально подтвердились. Всего, насколько я знаю, до семи случаев», - сказал он.

Также глава ЦГСЭН рассказал, что в первом случае лабораторно подтверждённый COVID-19 повторно был выявлен у мужчины, во-втором случае горожанка ранее в пик вспышки заболевания переболела внебольничной пневмонией с 25% поражения легких, а буквально на днях обратилась вновь с 65% поражения.

«Хотелось бы отметить, что возникают разные случаи. Горожан, ранее переболевших COVID-19, сейчас госпитализируют с внебольничной пневмонией и наоборот», - добавил Кундашев.