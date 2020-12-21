В Кыргызстане с начала года объем прибыли предприятий реального сектора экономики сократился более чем в 20 раз

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года объем прибыли предприятий реального сектора экономики Кыргызстана сократился более чем в 20 раз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, в январе-сентябре 2020 года практически во всех видах экономической деятельности наблюдалось снижение валового дохода предприятий, обусловленное вынужденным прерыванием производственной деятельности в связи с введением карантинных и ограничительных мер, связанных с пандемией короновируса COVID-19.

Наиболее пострадавшими оказались предприятия торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, транспорта, туризма, отдыха и развлечений, а также сферы предоставления прочих услуг, что обусловлено их полным закрытием в период действия карантина, а в дальнейшем необходимостью выполнения ограничительных мер социального дистанцирования. Также испытывают серьезные трудности предприятия с высокой долговой нагрузкой, особенно если она выражена в иностранной валюте.

По итогам 9 месяцев 2020 года предприятиями реального сектора экономики получен положительный сальдированный результат в размере 1,7 млрд сомов прибыли. Однако по сравнению с январем-сентябрем 2019 года объем сальдированной прибыли сократился более чем в 20 раз. При этом доля рентабельных предприятий составила немногим более 28 процентов (около 35 процентов в соответствующем периоде прошлого года).

Негативное влияние на формирование сальдированного финансового результата оказал рост убытков от неоперационной деятельности, обусловленный отрицательными курсовыми разницами по операциям с иностранной валютой и ростом процентов к уплате по долговым обязательствам. По итогам 9 месяцев 2020 года сумма таких убытков составила около 48 млрд сомов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 10,5 раза.

Ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий реального сектора экономики привело к снижению их уровня рентабельности. Рентабельность продаж за 9 месяцев 2020 года в целом по реальному сектору экономики составила лишь 0,5 процента, в то время как за этот же период 2019 года ее уровень составлял около 12 процентов.

По итогам 9 месяцев 2020 года предприятиями по обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, по добыче полезных ископаемых, строительства, а также организациями профессиональной, научной и технической деятельности (включая геологоразведку), по операциям с недвижимым имуществом, сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, а также искусства, развлечений и отдыха допущены убытки, что привело к получению отрицательных значений коэффициента рентабельности продаж.