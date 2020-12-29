И.о.премьер-министра Кыргызстана и посол России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Кыргызстане Николаем Удовиченко, сообщает пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Артем Новиков отметил, что имеющаяся на сегодняшний динамика контактов в лучшей степени характеризует стратегический уровень отношений между двумя странами.

«Прежде всего, от имени правительства КР хочу выразить благодарность российской стороне за своевременную финансовую помощь в размере 20 млн долларов США на стабилизацию бюджетной системы. Принятое решение является подтверждением достигнутых в ноябре текущего года в городе Москве договоренностей о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией помощи Кыргызской Республике. На сегодняшний день правительством в полном объеме профинансированы все социальные обязательства перед нашими гражданами за счет бюджетных средств. Финансовая помощь российской стороны будет направлена на поддержку бюджета», - сказал он.

И.о.главы правительства продолжил, что по итогам встречи с сопредседателем Кыргызско-Российской межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком достигнута договоренность о подготовке проекта «Дорожной карты» по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Артем Новиков передал подготовленную проектную версию «Дорожной карты» российской стороне для дальнейшего рассмотрения и дополнения.

«Уверен, что подписание «Дорожной карты» в 2021 году станет стимулом для наращивания проектов в области промышленной кооперации, экономического сотрудничества и развития, а также станет важным шагом в повышении товарооборота между двумя странами. Считаю, что 2021 год станет годом продолжения укрепления кыргызско-российских отношений, годом новых возможностей, в том числе расширения сотрудничества с Российской Федерацией. Кыргызская сторона готова к укреплению экономических контактов и связей с Российской Федерацией», - сказал и.о. Премьер-министра.

Николай Удовиченко отметил имеющийся высокий уровень двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в продолжении эффективного сотрудничества и выразил надежду, что доработки российской стороны по «Дорожной карте» лягут в основу взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия и продвижения гуманитарных проектов.

По вопросу международных чартерных рейсов Артем Новиков выразил просьбу рассмотреть возможность получение разрешения Российского Штаба кыргызскими авиакомпаниями для выполнения чартерных рейсов с двусторонней загрузкой пассажиров при наличии оснований на въезд в Российскую Федерацию согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года и с обязательным соблюдением требований о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции (ПЦР-тест).

Также кыргызская сторона информировала о том, что правительством Кыргызстана одобрен и подписан проект межправительственного Соглашения по внедрению в Кыргызстане системы маркировки и прослеживаемости товаров, который будет направлен по дипломатическим каналам российской стороне на подписание.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран, в том числе вопросы активизации железнодорожного сообщения, вопросы сертификации и обеспечения вакциной от коронавирусной инфекции и дальнейшее сотрудничество профильных ведомств двух стран по диагностике и лечению COVID-19.

В завершении встречи стороны обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников.