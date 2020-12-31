И.о.премьер-министра Кыргызстана провел совещание по общественно-политической ситуации в стране

И.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков провел совещание с руководителями правоохранительных и силовых органов по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе совещания было отмечено, что с 30 декабря текущего года правоохранительные органы переходят на усиленный режим несения службы, в том числе будет усилена охрана важных стратегических объектов и государственной границы.

И.о.премьер-министра подчеркнул, что необходимо активизировать контроль за местами массовых гуляний перед Новым годом и усилить разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и применению пиротехники.

«Особое внимание надо обратить на недопущение фактов злоупотреблений и превышений полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время несения службы. Они должны быть предельно вежливыми и корректными, а также не поддаваться на различные провокации", - сказал Артем Новиков.

Силовым органам даны поручения по исполнению возложенных задач.