За 11 месяцев общий доход госбюджета Кыргызстана составил более $1,5 млрд
За январь-ноябрь 2020 года объем общих доходов государственного бюджета Кыргызстана составил 130 млрд 585 млн 965,5 тыс. сомов (1.563 млрд долларов). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщается на сайте Минфина.
По отчетным данным Центрального казначейства, из них доходы республиканского бюджета составили 115 млрд 145 млн 988,3 тыс. сом (1.378 млрд долларов) (с учетом специальных средств бюджетных учреждений и грантов программы государственных инвестиций), доходы местных бюджетов – 17 млрд 965 млн 746,6 тыс. сомов (215.15 млн долларов).
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