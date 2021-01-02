В Кыргызстане снова наблюдается рост цен на мясо – Минсельхоз

В Кыргызстане снова наблюдается рост цен на мясо. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Тилек Токтогазиев, предает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за последние месяцы произошел резкий рост цен на мясо с 280 сомов (3.35 долларо) за килограмм до 400 сомов (4.79 долларов).

«После цены снизились до 360 сомов (4.31 долларов). Сейчас снова наблюдается рост цен на мясо до 370-380 сомов (4.5 долларов). Мы сейчас изучаем в связи, с чем идет такой рост», - сказал он.

В частности Токтогазиев рассказал, что вводится механизм отслеживания живого скота. Он напомнил, что введен запрет на экспорт живого скота. Однако глава ведомства сетует, что после прохождения пункта «Сосновка» на автодороге Бишкек–Ош скот невозможно отследить.

В связи с этим ведется работа по тому, чтобы у каждого скота были бирки.

«Сейчас мы хотим ввести ответственность, если после перевоза скота через «Сосновку» он не будет найден», - сказал он и добавил, что эта работа утяжеляется тем, что многие линии государственной границы проходят через села.