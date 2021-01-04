В Кыргызстане больше начали пользоваться платежными картами

По состоянию на 1 июля 2020 года в Кыргызстане функционировали 6 международных систем расчетов платежными картами, национальная система «Элкарт». Такие данные опубликованы в Отчете НБКР о стабильности финансового сектора КР по итогам первого полугодия 2020 года, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В отчете говорится, что за последние годы наблюдается положительная тенденция уровня проникновения банковских карт.

Так, общее число платежных карт в обращении по состоянию на 1 июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,5%, составив 3 млн 39,7 тыс. штуки.

Общее количество банкоматов и POS-терминалов, установленных по всей территории республики, составило 1 771 и 11 518 штуки соответственно (из них: 9 336 POS-терминалов установлены в торгово-сервисных предприятиях и 2 182 POS-терминала – в отделениях коммерческих банков).

По сравнению с первым полугодием прошлого года прирост банкоматов составил 9,3 процента, а POS-терминалов – 6,0 процента. В обзорном периоде с национальной системой «Элкарт» работали все 23 коммерческих банка.

По результатам мониторинга и анализа функционирования показатель доступности системы составил 100,0 процента, а уровень операционных рисков в системе с учетом технических сбоев был минимальный.

В части международных систем расчетов платежными картами на сегодняшний день коммерческие банки работают с такими международными платежными системами, как Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, «Золотая Корона» и «Мир».