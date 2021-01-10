Референдум состоялся. Явка на 18:00 составила 33,08% - ЦИК Кыргызстана
Явка на референдум по состоянию на 18.00 составляет 33,08%. Об этом на прес-конференции сообщила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Она уточнила, что всего на референдуме проголосовали 1 млн 178 тыс. 656 человек.
Таким образом, можно считать, что референдум в Кыргызстане состоялся. По закону, референдум считается состоявшимся, если за него проголосуют более 30% избирателей.
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